В Краснодаре 23 АЗС временно не отпускают топливо

По состоянию на утро 30 сентября в Краснодаре работают 83 автозаправочные станции. На 81 из них в наличии дизельное топливо, АИ-95 можно приобрести на 45 АЗС, АИ-92 — на 39, АИ-100 — на девяти заправках. При этом в течение дня ситуация с наличием топлива может меняться.

Работающие АЗС расположены в разных районах города. В сети «Роснефть» топливо отпускают на станциях на улицах Московской, Котовского, Лукьяненко, Ростовском шоссе, Захарова, Дзержинского, Бородинской, Кубанской Набережной и Крупской, а также возле станицы Елизаветинской.

АЗС «Лукойл» работают на улицах Тургенева, проспекте Чекистов, Старокубанской, Автолюбителей, Уральской, Крылатой, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Российской, Мирном проезде, Тополиной, Западном обходе, Ростовском шоссе и Коммунаров.

В сети «Газпром» работают заправки на улицах Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российской и Ейском шоссе. У «Газпромнефти» действуют станции на улицах Селезнева, Уральской, Кирилла Россинского, Евдокимовской, 1-й Дорожной, Калинина, Западном обходе, Восточно-Кругликовской, Евдокии Сокол, Переходной, Суворова и Ялтинской. Также работают станции на трассе Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина и возле хутора Ленина.

АЗС «Rusoil» работают на Дальней, Бабушкина, Уральской, Дзержинского, Ростовском шоссе и Пластунской. Заправка «Татнефть» работает на Ростовском шоссе. У «СитиОйл» — станции на Мачуги и Ростовском шоссе.

Сеть Teboil представлена заправками на Московской, Российской, Сормовской, Красных Партизан и Новороссийской. У «Уфимнефти» работают АЗС на Дзержинского, Солнечной, Ростовском шоссе и Восточном обходе. Также топливо отпускают станции Atan на 1-й Дорожной, у хутора Ленина и на Красных Партизан.

Кроме того, работают АЗС КТК на Александра Покрышкина и Кожевенной, «Ирбис» на Степана Разина, PNB на Шевченко и Монтажников, «Сивнефть» на Уральской, ЮНК на Российской, «Партнер» на Уральской, ОПТИ на Красных Партизан, Petrol на 70-летия Октября и «Юпитер К» на Первомайской.

На ряде заправок по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей. Еще 23 АЗС временно не продают топливо, девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Мария Удовик