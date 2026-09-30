Ночью над Черным морем сбили беспилотники

В ночь на 30 сентября дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, с 20:00 29 сентября до 08:00 30 сентября ПВО уничтожила и перехватила 384 украинских беспилотника самолетного типа. Помимо акватории Черного моря, беспилотники фиксировались над территориями 14 регионов России, Московским регионом, а также республиками Башкортостан, Крым и Татарстан и Пермским краем.

В сообщении Минобороны точное количество беспилотников, перехваченных над Черным морем, не приводится.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае ввели административную ответственность за съемку и распространение материалов, связанных с работой систем ПВО, падением беспилотников и местами дислокации военных подразделений.

Для граждан штраф за нарушение составляет от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При повторном нарушении штрафы увеличиваются до 5 тыс. руб. для граждан, 30–50 тыс. руб. для должностных лиц и 100–300 тыс. руб. для юридических лиц.

В региональном законодательстве отмечается, что ограничения направлены на предотвращение распространения информации о расположении военной техники, пунктов дислокации войск и последствиях чрезвычайных происшествий.

Мария Удовик