Синоптики спрогнозировали теплый октябрь в Краснодарском крае

Среднемесячная температура воздуха в Краснодарском крае в октябре будет выше многолетнего значения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника Гидрометцентра России Марину Макарову.

По ее словам, температура в октябре также будет выше среднего многолетнего значения в Мурманской и Архангельской областях, Карелии, Коми, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа.

На большей части территории России среднемесячная температура воздуха в октябре, как ожидается, будет близка к климатической норме.

Месячное количество осадков почти по всей стране прогнозируется около среднего многолетнего значения. Исключение составят побережья Хабаровского и Камчатского краев, Магаданская и Сахалинская области, где показатели могут отличаться от нормы.

Ранее синоптики уточнили прогноз для черноморского побережья. На участке от Анапы до Геленджика ожидаются порывы ветра до 24–29 метров в секунду. Возможны ураганный ветер и формирование смерчей.

Также прогнозируются сильные осадки, местами достигающие критериев опасного явления. На отдельных реках возможно повышение уровня воды.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае 30 сентября ожидаются сильные осадки, ливни с грозами и градом, порывистый ветер до 20–25 м/с, а ночью и утром местами туман. Ночная температура составит +9…14 градусов, днем +11…16, на черноморском побережье — до +15…20, в Краснодаре ожидаются временные сильные дожди и +11…13 градусов.

Мария Удовик