В Краснодарском крае 30 сентября ожидается ливень с градом и грозой

В Краснодарском крае 30 сентября прогнозируются сильные осадки, ливень с грозой и градом, а также порывистый ветер. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В регионе ожидается облачная, дождливая и ветреная погода. Ночью и утром местами опустится туман. Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, его порывы достигнут 12–14 м/с, местами — 15–20 м/с, а в отдельных районах — до 20–25 м/с.

Ночная температура по краю составит +9…14 градусов, днем воздух прогреется до +11…16 °C, на азовском побережье — до 14…19. В горах ночью и днем столбики термометров покажут +4…9 градусов. На черноморском побережье ночью температура составит +12…17, днем потеплеет до +15…20.

В Краснодаре установится облачная погода с временными сильными дождями. Скорость северо-восточного ветра достигнет 5–10 м/с. Ночная и дневная температура в городе составит +11…13 градусов.

Анна Гречко