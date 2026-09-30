Областная больница Ростовской области закупает эндопротезы на 46 млн рублей

Областная клиническая больница №2 в Ростовской области объявила закупку медицинских изделий для «оказания высокотехнологичной медицинской помощи в травматолого-ортопедическом отделении». Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Начальная цена контракта составляет более 46,2 млн руб. Финансирование осуществляется в рамках территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области. Предметом закупки являются тотальные эндопротезы тазобедренного сустава с парой трения металл-полиэтилен восьми позиций. В их числе — изделия с бесцементной фиксацией типа пресс-фит, с ножкой цементной фиксации, а также компоненты из кобальт-хромового сплава, кобальт-хром-молибдена и титанового сплава. Всего планируется закупить 480 протезов.

Срок исполнения контракта — с 1 января по 31 декабря 2027 года. При этом в карточке закупки отмечается, что товары отсутствуют в реестре российской промышленной продукции.

Константин Соловьев