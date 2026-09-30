Четырех туристов эвакуировали из Красной пещеры в Крыму

В Крыму завершилась поисково-спасательная операция по эвакуации четырех туристов из Красной пещеры. Спасатели обнаружили троих мужчин и женщину в районе Голубиной пещеры. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

В операции участвовали 40 сотрудников МЧС России и МЧС Республики Крым. Работы проходили в сложных условиях — под землей спасателям приходилось передвигаться в полной темноте, при высокой влажности и преодолевать завалы и труднопроходимые участки.

Для координации действий на отдельных участках спасатели проложили проводную связь во встречном направлении. Это позволило организовать взаимодействие поисковых групп и оперативно направить дополнительные силы для эвакуации туристов.

Спасатели также проложили альтернативный маршрут через пещеру Красная. По нему четверых туристов вывели на поверхность.

Ранее сообщалось, что 28 сентября четверо туристов отправились в пещеру по экстремальному маршруту и из-за поднявшегося уровня воды оказались заблокированы за сифонами — участками, полностью заполненными водой, — не имея возможности выбраться самостоятельно. На связь группа не выходила более 12 часов.

Красная пещера (Кизил-Коба) является одной из крупнейших пещерных систем Крыма и Европы, ее изученная часть простирается примерно на 26 км в глубину.

«Ъ-Кубань» писал, что 30 спасателей МЧС из разных регионов России прошли трехнедельную спелеологическую подготовку в системе Воронцовских пещер под Сочи, отрабатывая организацию поисково-спасательных работ. В ходе учений они эвакуировали условно пострадавших туристов с использованием троллей и носилок.

Мария Удовик