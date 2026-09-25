Спасатели МЧС из пяти регионов прошли подготовку в пещерах под Сочи

Тринадцать спасателей МЧС из разных регионов России прошли трехнедельную спелеологическую подготовку в системе Воронцовских пещер под Сочи. Специалисты отрабатывали навыки организации и проведения поисково-спасательных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЮРПСО МЧС РФ Фото: ЮРПСО МЧС РФ

В сборах участвовали представители Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и Сибирского региональных поисково-спасательных отрядов МЧС России, Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», а также ГУ МЧС России по Республике Крым и Челябинской области.

Подготовку проводили спасатели из Крыма Федор Спильный и Николай Щелоков. Программа включала теоретические занятия, практику на полигоне и работу в горной местности.

В течение недели специалисты жили в полевом лагере рядом с пещерами и ежедневно выполняли различные задачи. В последний день они провели учебную спасательную операцию самостоятельно.

В системе Воронцовских пещер спасатели отрабатывали эвакуацию условно пострадавших туристов с использованием разных способов транспортировки. В частности, они работали с троллеями, переносили носилки на троллеи и транспортировали условно пострадавших над завалами. По итогам занятий все участники справились с поставленными задачами.

В ЮРПСО МЧС России отметили, что такие сборы позволяют спасателям обмениваться опытом и знаниями с учетом особенностей регионов, в которых они работают.

Мария Удовик