За ночь над Ростовской областью уничтожили более 30 дронов
Над территорией Ростовской области минувшей ночью отразили воздушную атаку. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Более 30 беспилотников силы противовоздушной обороны уничтожили в Каменске-Шахтинском, а также в Боковском, Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.
В результате падения обломков БПЛА в Чертковском районе произошло возгорание сухой травы — пожар удалось ликвидировать. Пострадавших в результате происшествия нет.
Информация будет уточняться.