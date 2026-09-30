За ночь над Ростовской областью уничтожили более 30 дронов

Над территорией Ростовской области минувшей ночью отразили воздушную атаку. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Более 30 беспилотников силы противовоздушной обороны уничтожили в Каменске-Шахтинском, а также в Боковском, Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.

В результате падения обломков БПЛА в Чертковском районе произошло возгорание сухой травы — пожар удалось ликвидировать. Пострадавших в результате происшествия нет.

Информация будет уточняться.

Константин Соловьев