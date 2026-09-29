ПВО за день сбила 21 беспилотник над двумя регионами и Черным морем

Российские средства противовоздушной обороны с 08:00 до 20:00 уничтожили 21 беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По информации ведомства, беспилотные аппараты были ликвидированы над Белгородской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря.

Накануне ночью российские силы ПВО нейтрализовали 129 беспилотников. Аппараты были зафиксированы над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Смоленской областями, Крымом и акваторией Черного моря.

На территории Краснодарского края действует запрет на съемку и распространение материалов об атаках беспилотников и работе систем противовоздушной обороны. В частности, запрещено публиковать фотографии и видеозаписи таких событий, а также работы ПВО.

Власти отмечают, что распространение подобных материалов может раскрывать информацию о расположении сил и средств и создавать дополнительные риски. За нарушение запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Мария Удовик