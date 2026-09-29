На Дону после атак БПЛА остаются поврежденными более 500 окон

В Ростовской области после атак беспилотников нуждаются в замене более 500 окон, следует из сообщений губернатора региона Юрия Слюсаря, опубликованных в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных / Коммерсантъ Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

В Азове повреждено остекление в 12 многоквартирных, 25 частных домах и пяти социальных объектах. В общей сложности нуждаются в замене более 400 окон. В границах пострадавших домов введен режим ЧС.

В Ростове в поврежденных домах, в том числе в переулке Университетском, тепловой контур закрыт. «Подрядчики провели замеры, оконные блоки изготавливаются. Планируется завершить работы до конца октября»,— сказано в сообщении.

В Таганроге восстановлена примерно половина из почти 190 поврежденных окон. Замену оставшихся должны завершить на следующей неделе. В двух многоквартирных домах продолжаются «серьезные восстановительные работы», также сказано в сообщении.

Мария Иванова