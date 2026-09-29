На Дону изменили порядок компенсации участникам СВО расходов на медосмотр

В Ростовской области обновили порядок компенсации расходов на обязательное медицинское освидетельствование граждан, которых служба занятости направляет на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование. C постановлением управления государственной службы занятости населения Ростовской области №19 ознакомился «Ъ-Ростов».

Получить компенсацию могут участники специальной военной операции, иные категории граждан, перечисленные в указе президента от 15 мая 2026 года №327, а также члены их семей — при направлении центра занятости на обучение по профессиям и специальностям, требующим обязательного медицинского освидетельствования.

Для получения компенсации гражданин должен обратиться в центр занятости не позднее 10 календарных дней со дня направления на медицинское освидетельствование. К заявлению необходимо приложить заключение о прохождении медосвидетельствования и документы, подтверждающие понесенные расходы.

В обновленном порядке также закреплена новая организационная схема: вместо прежней формулировки о государственных казенных учреждениях — центрах занятости используется ГКУ РО «Кадровый центр Ростовской области».

Компенсация предоставляется путем перечисления средств на банковский счет гражданина. В заявлении указываются реквизиты кредитной организации и индивидуального лицевого счета, к которому привязана карта национальной платежной системы «Мир».

Постановление №19 вступает в силу со дня официального опубликования.

Валерий Климов