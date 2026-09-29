На Дону расширили перечень получателей бесплатного образования после службы в армии

В Ростовской области расширили круг граждан, которым служба занятости может организовать профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации после завершения военной службы. С постановлением управления государственной службы занятости населения Ростовской области №18 ознакомился «Ъ-Ростов».

В обновленном порядке к участникам мероприятий по обучению отнесены участники специальной военной операции, члены их семей и иные категории лиц, предусмотренные указом президента от 15 мая 2026 года №327. Условием является увольнение с военной службы, работы либо завершение контракта.

Регион отдельно закрепил, что организация обучения не зависит от даты и места заключения контракта или прохождения военной службы, а также службы в добровольческих формированиях.

Для получения направления граждане должны подать заявление в электронной форме через единую цифровую платформу. В зависимости от категории получателя потребуется документ, подтверждающий прохождение военной службы, увольнение с нее либо завершение контракта. Для отдельных категорий предусмотрены документы, выданные федеральными государственными органами, а также уполномоченными органами ДНР и ЛНР.

При этом в рамках установленного порядка не допускается получение по направлению центра занятости высшего или среднего профессионального образования: документ регулирует профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

Финансовое обеспечение и организация обучения теперь закреплены за ГКУ РО «Кадровый центр Ростовской области». Учреждение также должно проводить обучение в очередном финансовом году в пределах доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Валерий Климов