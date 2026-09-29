В Ростове на Буденновском проспекте высадят 93 дерева

Осенью в Октябрьском районе Ростова-на-Дону на Буденновском проспекте высадят 93 дерева, а в сквере Чуковского — еще 39. Деревья будут высажены «в рамках компенсационного озеленения». Об этом сообщил в своих соцсетях глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Породы деревьев подбирали специалисты Ботанического сада ЮФУ. «Это катальпа, клен, липа и платан — растения, адаптированные к городским условиям и устойчивые к засухе и антропогенной нагрузке»,— сказано в сообщении.

Дополнительно в Октябрьском районе высадят сливы, яблони и липы на улице 56-й Армии и в сквере Оганова, а также липы на газоне на углу улиц Тимошенко и Оганова. Кроме того, в сквере Строителей вместо 132 спиленных аварийных деревьев высадят более двухсот молодых. Также здесь появятся почти 700 кустарников и около тысячи многолетних цветов.

В 2027 году запланирована высадка десятков деревьев на Ворошиловском проспекте (от улицы Текучева до улицы Красноармейской), на улице Текучева (от проспекта Ворошиловского до переулка Доломановского) и на улице Мечникова (от улицы Текучева до улицы Подтелкова). В Комсомольском сквере планируется высадить 500 деревьев и почти 5 тыс. кустарников.

Кристина Федичкина