Бастрыкин затребовал доклад по делу о ненадлежащем состоянии школы в Дагестане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о ненадлежащем содержании школы в селе Аксай Хасавюртовского района Дагестана. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Поводом стали публикации в социальных сетях о состоянии общеобразовательного учреждения. Родители учащихся сообщали, в частности, об отсутствии в школе спортивного зала и неудовлетворительных условиях для обучения детей. По данным РИА «Дагестан», несмотря на обращения родителей в профильные органы, ситуация длительное время не менялась.

По факту произошедшего следственные органы СК по Дагестану расследуют уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Следователи устанавливают должностных лиц, действия или бездействие которых могли привести к нарушению прав несовершеннолетних, а также обстоятельства произошедшего.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Дагестану Александру Супруну представить доклад о ходе расследования и мерах, принимаемых для защиты прав детей. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Валерий Климов