Денис Паслер отказался от работы в заксобрании Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил заявление в избирательную комиссию об отказе быть депутатом законодательного собрания региона от «Единой России», сообщил на заседании коллегиального органа секретарь Игорь Буртов. Ранее глава Среднего Урала получил мандат в результате распределения мест в региональном парламенте между списками кандидатов от пяти партий по единому округу, которые набрали более 5% в ходе голосования на выборах 18-20 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Господин Буртов добавил, что от избрания в составе партсписка отказались однопартийцы Дениса Паслера (входил в общеобластную часть партсписка): участник СВО, Герой России Максим Шоломов (общеобластная часть), депутат Госдумы Сергей Бидонько, глава администрации Северного управленческого округа Александр Вервейн (все от Краснотурьинской тергруппы), председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина (Богдановичская тергруппа). Ранее, по итогам выборов, господа Шоломов и Бидонько получили места в нижней палате российского парламента, а спикер регионального парламента переизбралась по своему Богдановичскому одномандатному округу.

Игорь Буртов пояснил, что вакантные мандаты депутатов от «Единой России» достались главе администрации Восточного управленческого округа Николаю Клевцу (Богдановичская тергруппа), мэру Екатеринбурга Алексею Орлову (Кировская тергруппа), действующему депутату заксобрания, председателю Союза ветеранов Афганистана и СВО Виктору Бабенко (Краснотурьинская тергруппа) и гендиректору компании «Святогор» Дмитрию Тропникову (Красноуральская тергруппа). Секретарь облизбиркома подчеркнул, что политики уже направили заявления о том, что они «либо сложили, либо не исполняют полномочия, несовместимые со статусом депутата заксобрания».

Голосование за кандидатов в заксобрание Свердловской области проходило 18-20 сентября с использованием электронного формата, явка избирателей составила 47,82%. Во всех 25 одномандатных округах победу одержали политики от «Единой России» с результатом от 14,9 тыс. до 40 тыс. голосов. После распределения мандатов между списками кандидатов от пяти партий по единому округу «Единой России» досталось 11 мест (ее кандидатов одобрили 669 137 человек; 42,26%), КПРФ — пять (304 478; 19,23%), «Новым людям» — четыре (226 527; 14,31%), ЛДПР — три (178 806; 11,29%), «Справедливой России» — два (152 795; 9,65%).

По итогам голосования «Единая Россия» увеличит фракцию в новом IX созыве заксобрания с 33 до 36 депутатов, «Новые люди» — с двух до четырех, ЛДПР — с двух до трех. Значительной части своих представителей лишатся КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизится с девяти до пяти, справороссов — с четырех до двух. По мнению эксперта, оппозиционные партии «не набрали свой минимум» из-за пассивного отношения к избирательной кампании.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев