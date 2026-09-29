На Дону утвердили новый порядок медицинской помощи детям

В Ростовской области утвердили новый порядок оказания медицинской помощи детям по профилю «педиатрия» и закрепили перечень государственных медорганизаций, выполняющих функции межтерриториальных центров по специализированной помощи в стационарных условиях. С постановлением министерства здравоохранения региона №7 ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Документ вводит трехуровневую систему оказания специализированной педиатрической помощи в зависимости от тяжести состояния ребенка. Медорганизации I уровня должны оказывать помощь детям в легком и среднем состоянии, II уровня — также пациентам в тяжелом состоянии, а III уровень предусматривает помощь детям со средними и тяжелыми состояниями, а также в случаях, когда требуется участие главных внештатных специалистов минздрава Ростовской области.

Функции межтерриториальных центров II уровня будут выполнять семь организаций. В их число вошли городская клиническая больница №20 в Ростове-на-Дону, детские городские больницы Таганрога, Волгодонска, Шахт, Новошахтинска и Новочеркасска, а также клинико-диагностический центр «Здоровье» в Ростове-на-Дону. За каждым центром закреплены определенные муниципалитеты региона.

Межтерриториальным центром III уровня определена Областная детская клиническая больница. Она выполняет функцию якорного учреждения по профилю «педиатрия» для всех муниципальных образований Ростовской области.

Отдельно прописан порядок экстренной помощи. При угрожающих жизни состояниях, когда эвакуация ребенка в городскую детскую больницу или областную детскую больницу невозможна, его должны доставлять в ближайшую медицинскую организацию, имеющую отделение анестезиологии-реанимации либо стационарное отделение скорой помощи. После стабилизации состояния предусмотрена дальнейшая эвакуация в детскую больницу с необходимым профилем специализированной помощи.

Главному внештатному педиатру минздрава также поручено проводить выезды в медицинские организации для контроля работы педиатрических отделений, участвующих в маршрутизации детей. По итогам выездов должна готовиться аналитическая справка руководству ведомства. Кроме того, предусмотрен мониторинг пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии во взаимодействии с областной детской клинической больницей.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 29 сентября.

Валерий Климов