Экс-начальника отдела УМВД Таганрога отправили в колонию на 8 лет

Суд приговорил бывшего начальника отделения по вопросам миграции УМВД по Таганрогу Александра Краснощекова и трех его соучастников к срокам от пяти до восьми лет за организацию канала незаконной миграции из стран Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, Краснощеков, бывший специалист-эксперт того же подразделения Екатерина Шкапина, экс-начальник отдела по вопросам миграции ОМВД «Матвеево-Курганский» Владимир Костюк и безработный Виталий Алексеев действовали из корыстных мотивов.

Алексеев подбирал иностранцев, желавших получить российское гражданство, и выступал посредником. Костюк, Краснощеков и Шкапина, используя служебное положение, оформляли необходимые документы. В том числе группа находила и сбывала поддельные паспорта граждан Украины и справки о регистрации в ДНР, которые давали возможность приобрести гражданство РФ в результате признания гражданами России.

Суд признал фигурантов виновными в зависимости от роли по статьям о даче взятки, получении взятки и организации незаконной миграции. Костюк получил пять лет колонии общего режима, Шкапина — шесть лет, Алексеев — 7,5 года, Краснощеков — восемь лет колонии строгого режима.

Кроме того, осужденным назначены штрафы от 180 тыс. до 1,1 млн руб.

Валерий Климов