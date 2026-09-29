«Роза Хутор» увеличит сезон катания до 150 дней

«Роза Хутор» в 2027–2028 годах построит новую зону раннего катания «Пик — отметка 1800», что позволит увеличить продолжительность горнолыжного сезона со 115 до 150 дней. О планах на форуме 100+ TechnoBuild сообщил генеральный директор курорта Константин Нестеров.

Проект предусматривает строительство двух подъемников и пяти трасс. Шестиместный подъемник «Малыш» российского производства соединит «Стрелу» с Роза Пик и должен перераспределить потоки лыжников.

Кроме того, на высоте более 1800 метров создадут систему искусственного оснежения. По словам Нестерова, это позволит устранить разрыв между действующей зоной катания и участком, где естественный снег устанавливается уже к концу ноября.

«Наша задача — закрыть этот разрыв, что позволит на две-три недели раньше открывать сезон на стабильных подготовленных трассах. Мы видим растущий спрос со стороны гостей, которые хотят начинать сезон раньше и завершать его ближе к майским праздникам»,— сказал господин Нестеров.

Строительство новой инфраструктуры начнется в 2027 году. В этом году открытие сезона катания на «Роза Хутор» запланировано на 18 декабря.

Валерий Климов