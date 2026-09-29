На Ставрополье предложили дать всем медикам санаториев право на досрочную пенсию

На Ставрополье предложили распространить право на досрочную пенсию на всех медицинских работников санаторно-курортных организаций независимо от профиля санатория. Об этом заявил министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм».

По его словам, отрасль испытывает дефицит кадров из-за низких зарплат, отсутствия жилья и социальных гарантий. Сейчас в специальный стаж для досрочной пенсии засчитывается работа только в санаториях узкого профиля, тогда как медработники многопрофильных санаториев Кавказских Минеральных Вод такого права лишены.

Толбатов предложил распространить эту льготу на всех медработников санаторно-курортных организаций при наличии лицензии. Кроме того, он считает необходимым развивать жилищную поддержку специалистов — в частности, предоставлять служебное жилье и компенсировать аренду.

Министр также предложил распространить на санаторно-курортные организации льготное досрочное кредитование по аналогии с нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства». По его оценке, износ медицинского оборудования в санаториях составляет 40–50%. Обновление лечебной базы сдерживают высокая стоимость оборудования и длительные сроки окупаемости.

Еще одной проблемой Толбатов назвал дефицит водных ресурсов и износ соответствующей инфраструктуры. По его словам, Ставропольский край готов стать пилотным регионом для отработки механизмов решения этих вопросов.

Предложения будут рассмотрены комиссией Госсовета РФ, сообщил ее председатель, губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Валерий Климов