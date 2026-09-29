В Сочи выставлена на торги недвижимость банкрота «Горизонт» за 367,8 млн рублей

В рамках процедуры банкротства ООО «Горизонт» на продажу выставлен лот, включающий несколько объектов недвижимости в Хостинском районе Сочи — в квартале жилой застройки «Красный штурм» на Новороссийском шоссе.

В состав лота входят два жилых здания площадью 443,7 кв. м и 393,5 кв. м. Помимо этого, реализуется нежилое здание площадью 237,1 кв. м, а также земельный участок площадью 1 тыс. кв. м, предназначенный для индивидуального жилищного строительства.

Все объекты расположены по одному адресу. Стоимость лота составляет 367,8 млн руб. Начало приема заявок — 3 ноября, начало приема ценовых предложений — 29 ноября.

ООО «Горизонт» зарегистрировано в 2014 году в Югре. Основной вид деятельности — сфера разведочного бурения. Уставный капитал распределен между Анастасией Бышок (70%) и Игорем Абрамовым (30%).

В 2023 году выручка предприятия составила 1,65 млрд руб., снизившись на 54,8% относительно 2022 года, когда она достигала 3,64 млрд. Чистая прибыль за 2023 год отрицательная — убыток 4,14 млрд руб., тогда как годом ранее была зафиксирована прибыль 25,7 млн. В арбитражных судах зафиксировано 350 дел на общую сумму около 3,82 млрд руб., из которых 334 завершены, а 16 находятся в производстве. В основном предприятие выступает в роли ответчика: 316 завершенных дел на 2,78 млрд руб., при этом 155 дел проиграно и 83 завершены с частичным удовлетворением требований. Как истец компания выступала 14 раз.

В 2025 году решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа ООО «Горизонт» признано несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим утвержден Роман Протопопов.

Елена Турбина