В Ростовской области 70,6% опухолей молочной железы обнаруживают на ранних стадиях

В Ростовской области злокачественные новообразования молочной железы занимают второе место по частоте диагностики после опухолей кожи среди онкологических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2025 году диагноз поставили 1416 женщинам — 10,6% от всех выявленных случаев злокачественных новообразований. Заболеваемость составила 34,09 случая на 100 тыс. населения. При этом в регионе 70,6% опухолей молочной железы обнаруживают на I–II стадиях, а морфологически подтвердить диагноз удается в 99% случаев.

В группе повышенного риска — женщины старше 40 лет, а также те, у кого среди близких родственников были случаи рака молочной железы, выявлены мутации BRCA1 и BRCA2, атипичная гиперплазия или ранее перенесенный рак молочной железы. К факторам риска относятся и некоторые гормональные и репродуктивные особенности.

Константин Соловьев