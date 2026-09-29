С экс-директора «ЮМУ СЗЭМ» в Ростове взыскали 48,3 млн рублей убытков

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание 48,30 млн руб. убытков с бывшего директора ООО «Южное Монтажное Управление Севзапэнергомонтаж» (ЮМУ СЗЭМ) Александра Гавашели и признал доказанными основания для субсидиарной ответственности еще шести лиц, связанных с обанкротившейся компанией. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Основания для субсидиарной ответственности по обязательствам ЮМУ СЗЭМ признаны доказанными в отношении еще шести лиц — как представителей топ-менеджмента, так и юридических лиц: Александра Матвеева, Дмитрия Костюкова, Александра Чиркова, Дениса Михайлова, Валерии Косьяненко и ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЮМУ СЗЭМ» зарегистрировано в 2011 году в г. Ростов-на-Дону. Основной вид деятельности — производство электроэнергии. Уставный капитал компании составляет 200 тысяч руб. Учредитель — Александр Чирков. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.

Размер их ответственности пока не определен: производство по данному вопросу приостановлено до завершения расчетов с кредиторами. В привлечении к субсидиарной ответственности Татьяны Толкачевой суд отказал.

ООО «ЮМУ СЗЭМ» признано несостоятельным в октябре 2022 года, в отношении компании введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждён Юрий Пащенко. Заявление о привлечении контролирующих лиц к ответственности подано впервые в июле 2023 года.

Заявление индивидуального предпринимателя Алексея Кондратьева о признании ООО «ЮМУ СЗЭМ» банкротом было признано обоснованным в апреле 2021 года.

Тат Гаспарян