В Сочи усилили контроль за оползневыми участками и руслами рек из-за непогоды

В Сочи из-за ухудшения погодных условий коммунальные, дорожные и спасательные службы перевели на усиленный режим. Готовность муниципальных сил и средств обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

По прогнозам синоптиков, 29 и 30 сентября в Сочи и на федеральной территории «Сириус» ожидаются сильные осадки и порывистый ветер. Волнение моря может достигать четырех баллов, также возможно формирование смерчей.

Руководителей организаций сферы гостеприимства и потребительского рынка, а также пользователей пляжей предупредили о непогоде. Им поручено обеспечить безопасность отдыхающих и сохранность имущества.

В городе усилили контроль за оползневыми участками в микрорайонах. На территориях, где возможны подтопления, заранее провели работы на ливневой канализации. Также организован круглосуточный мониторинг русел рек.

Жителей и туристов призвали соблюдать меры предосторожности и по возможности отказаться от отдыха в горной местности и у воды.

29 сентября с 15:00 до 17:00 в удаленных населенных пунктах, а также вдоль рек и малых водотоков проведут информирование населения с помощью мобильных средств. С 17:00 до 19:00 организуют речевое оповещение граждан о порядке действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

Мария Удовик