Суд утвердил взыскание 141,5 млн рублей за незаконные сделки с землей в Архызе

Четвертый кассационный суд (г. Краснодар) оставил без удовлетворения жалобы ответчиков по делу о взыскании ущерба, причиненного бывшим замглавы администрации Зеленчукского района Карачаево-Черкессии и еще 11 гражданами после коррупционных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Установлено, что с 2009 по 2012 годы с помощью служебного положения чиновник организовал незаконное предоставление в аренду, а затем и передачу в собственность трех участков общей площадью около 15 га в районе Архыза. Отмечается, что земли находились в федеральной собственности и не подлежали приватизации. Участки разделили на 52 объекта и перепродали по заниженной стоимости, часть из которых затем реализовали с существенной прибылью.

Армавирский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск прокурора республики и взыскал с ответчиков солидарно денежный эквивалент стоимости незаконно выбывшего имущества в размере 141,5 млн руб. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения.

Ответчики обжаловали судебные акты. Они ссылались на отсутствие доказательств коррупционной связи, необоснованное применение солидарной ответственности, недопустимость справки о рыночной стоимости, пропуск срока исковой давности и неправомерное обращение решения к немедленному исполнению.

Гражданская коллегия кассационного суда отклонила эти доводы как необоснованные. Суд подтвердил, что ответчики действовали согласованно, а их действия были направлены на извлечение незаконной выгоды. Солидарное взыскание ущерба признали законным – инстанция также сочла правомерным немедленное исполнение решения для исключения риска сокрытия либо отчуждения имущества ответчиков.

Константин Соловьев