Ростовчанина осудили на семь лет за вымогательство 136 млн рублей

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу о вымогательстве группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Из материалов дела следует, что осужденный Дмитрий Колмаков вступил в Ростове-на-Дону в сговор с неустановленными лицами и потребовал от потерпевшего не менее 136,4 млн руб.

Суд назначил Колмакову семь лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Константин Соловьев