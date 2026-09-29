Суд вынес приговор по делу об убийстве двух предпринимателей в Сочи

Советский районный суд Краснодара вынес приговор Антранику Яланузяну, Эдуарду Карагозяну и Рафаелу Чолокяну по делу об убийстве двух предпринимателей в Сочи. Суд назначил им от 12 до 13 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Они признали доказанным, что в сентябре 2001 года Яланузян решил устранить двух предпринимателей, чтобы завладеть принадлежавшими им торговыми павильонами на прибрежной территории Адлерского района Сочи. В качестве исполнителей он привлек Карагозяна и Чолокяна, пообещав им по $10 тыс. за каждое убийство.

Для совершения преступлений были заранее подготовлены оружие и план действий, а каждому участнику определили свою роль. В сентябре 2001 года Карагозян несколько раз выстрелил из пистолета в одного из предпринимателей, когда тот шел из кафе к залу игровых автоматов. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

В марте 2002 года Чолокян застрелил второго предпринимателя. Он дождался, когда мужчина после праздничного мероприятия сел в автомобиль. После убийств пять торговых павильонов перешли под контроль подсудимых.

На основании обвинительного вердикта присяжных суд признал обвиняемых виновными. Яланузян получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Карагозян — 13 лет, Чолокян — 12 лет и шесть месяцев.

Кроме того, суд взыскал с осужденных в пользу потерпевших компенсацию морального вреда и материального ущерба на общую сумму 75 млн руб.

Мария Удовик