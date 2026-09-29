В Батайске с 8 октября изменят порядок оповещения при ракетной опасности

В Батайске Ростовской области с 8 октября при объявлении ракетной опасности будут подавать сигнал «Внимание всем!» и включать сирены с передачей экстренной информации. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в своем канале в мессенджере «Макс».

Власти уточнили порядок действий при включении сирены. Жителям необходимо проследовать в ближайшее доступное укрытие. В качестве защитных помещений рекомендуется использовать заглубленные помещения, подвалы, подземные переходы и паркинги.

Если сигнал застал человека в здании, необходимо спуститься на нижние этажи и расположиться у несущей стены. Такой порядок действий рекомендуется в случае, если поблизости нет защитного сооружения или подвального помещения.

В администрации Батайска также напомнили о действующем на территории Ростовской области запрете на съемку и публикацию работы систем противовоздушной обороны и последствий воздушных атак.

Ранее власти региона сообщали о необходимости соблюдать ограничения на распространение такой информации. Жителей призывают ориентироваться на официальные сообщения и соблюдать установленные меры безопасности.

Мария Удовик