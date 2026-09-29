На Дону до конца 2027 года могут модернизировать около 284 км водопроводных сетей

Ростовская область вошла в число лидеров по модернизации объектов водоотведения с привлечением средств Фонда национального благосостояния. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Фонда развития территорий, за счет средств ФНБ в регионе обновили более 27 км сетей. В 2026 году в области ведутся работы на восьми объектах с федеральным участием в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Объем выделенных средств составляет около 3 млрд руб. До конца 2027 года планируется модернизировать порядка 284 км водопроводных сетей.

Помимо этого, на капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей в Волгодонске, Гуково и Шахтах предусмотрено более 2,3 млрд руб. федеральных средств. За два года власти рассчитывают обновить более 236 км коммуникаций.

В Ростове-на-Дону продолжается строительство ливневой канализации протяженностью 6,9 км. На эти цели привлечен казначейский инфраструктурный кредит в размере 8,7 млрд руб. Завершить работы планируется к 2028 году.

Константин Соловьев