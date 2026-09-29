В Сочи изъяли более четырех тонн немаркированного алкоголя

В Сочи сотрудники полиции совместно с ФСБ обнаружили подпольное производство алкогольной продукции и изъяли более 4 т вина, коньяка и чачи без обязательной маркировки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, нелегальное производство организовали трое жителей города. В принадлежащих им частных домах были оборудованы производственные помещения, склады и дегустационные комнаты. Во время обысков правоохранители также обнаружили бочки, канистры, оборудование и компоненты, которые использовались для изготовления алкогольной продукции.

По факту выявленного производства возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере».

В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн