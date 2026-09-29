Жительницу Сочи будут судить за истязание малолетнего сына

В Сочи перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в совершении преступлений в отношении своего малолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Согласно данным следствия, с июня по июль 2026 года, находясь по месту жительства в Сочи, обвиняемая истязала своего полуторагодовалого сына. Она систематически применяла к нему физическую силу, била по голове, туловищу, рукам и ногам, а также подносила к шее ребенка нож, угрожая его жизни и здоровью.

На время расследования фигурантку по ходатайству следователя заключили под стражу, где она продолжает находиться в настоящее время. Жительница Сочи обвиняется в истязании полуторагодовалого сына (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию (ст. 156 УК РФ).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направят в суд для дальнейшего рассмотрения.

Алина Зорина