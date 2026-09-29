На Ставрополье выдача автокредитов выросла на 16%

В Ставропольском крае в августе 2026 года банки выдали 2,2 тыс. автокредитов на 3,2 млрд руб. По сравнению с июлем количество выдач и их объем увеличились на 16%. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Средний размер автокредита в августе составил почти 1,5 млн руб., что на 1% больше, чем месяцем ранее. Средний срок кредитования не изменился и составил 78 месяцев.

По объему выдачи автокредитов Ставропольский край занял 14 место среди российских регионов. Выше в рейтинге оказался Ростовский регион с объемом выдач 4,8 млрд руб. Лидером по этому показателю стала Москва — 15,9 млрд руб.

За январь—август банки выдали жителям Ставропольского края 16,3 тыс. автокредитов на 23,3 млрд руб. Средний чек составил 1,4 млн руб., средний срок — 78 месяцев. На тысячу жителей края пришлось 5,6 новых автокредитов.

По России в августе банки выдали 115,2 тыс. автокредитов на рекордные с начала года 183,2 млрд руб. За месяц количество выдач увеличилось на 10%, объем — на 11%. С января по август россияне оформили 795,7 тыс. автокредитов на 1,2 трлн руб.

Наталья Белоштейн