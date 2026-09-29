Ольгинка в Туапсинском районе вошла в топ самых дорогих направлений для отдыха в октябре

Село Ольгинка Туапсинского района вошло в десятку самых дорогих направлений для поездок в октябре 2026 года. Средняя стоимость ночи проживания здесь составляет 5,5 тыс. руб., поездка в среднем длится три ночи. Об этом сообщили в сервисе бронирования ТВИЛ.РУ.

Рейтинг возглавило Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае — 10,1 тыс. руб. за ночь. На втором месте также кубанский курорт Лермонтово (9,7 тыс. руб.), на третьем — Суздаль во Владимирской области (9 тыс. руб.).

Помимо Ольгинки, Краснодарский край в топ-10 представили три локации: Абрау-Дюрсо, Лермонтово и Голубицкая (6,9 тыс. руб.). Также в список вошли Архыз в Карачаево-Черкесии (7,9 тыс. руб.), Гузерипль (7,8 тыс. руб.), Майкоп (6,9 тыс. руб.) и Каменномостский (5,5 тыс. руб.) в Адыгее, а также Сортавала в Карелии (6,7 тыс. руб.).

Средняя продолжительность поездок в лидирующих направлениях — от двух до четырех ночей.

Алина Зорина