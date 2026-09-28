Путин утвердил депутата Пятигорска атаманом Центрального казачьего войска

Президент России Владимир Путин утвердил депутата Думы Пятигорска Андрея Фадюхина атаманом войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». Указ от 28 сентября вступает в силу со дня подписания.

Фадюхин был избран атаманом 6 июня на XXXII отчетно-выборном Большом круге ЦКВ в подмосковном Наро-Фоминске. До этого он занимал должность заместителя атамана Всероссийского казачьего общества.

Андрей Фадюхин — генерал-майор запаса, трижды кавалер ордена Мужества и бывший командир казачьей разведывательной бригады «Терек». Кроме того, он является генеральным директором АО «АФАНК», которое занимается, в частности, беспилотными системами и подготовкой операторов БПЛА.

В Думу Пятигорска Фадюхин избран в сентябре 2025 года в составе списка «Единой России» по единому избирательному округу. Он вошел в состав городского комитета по законности, местному самоуправлению, муниципальной собственности и землепользованию. В интервью в 2026 году Фадюхин говорил, что в муниципальной работе занимается взаимодействием с правоохранительными органами, поддержанием общественного порядка и противодействием экстремистской деятельности.

В 2026 году Фадюхин также участвовал в предварительном голосовании «Единой России» по федеральному округу в Дагестане и вошел в первую десятку кандидатов, заняв десятое место. Сам он объяснял выдвижение тем, что долго жил в Дагестане, где прошло его детство и юность.

После избрания атаманом Центрального казачьего войска Фадюхин называл среди первоочередных задач формирование новых казачьих подразделений и развитие мобилизационного резерва. В ЦКВ входят казачьи общества Центрального федерального округа.

Центральное казачье войско ранее возглавлял Иван Миронов, который в июне 2026 года на Большом круге получил статус почетного атамана ЦКВ пожизненно.

Валерий Климов