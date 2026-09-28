Избирком передал мандаты Моора и Слуцкого в Тюменской облдуме их однопартийцам

Избирательная комиссия Тюменской области передала трем политикам от «Единой России» и двум от ЛДПР вакантные мандаты депутатов Тюменской областной думы, которые достались объединениям по итогам распределения мест между пятью списками кандидатов от партий по единому округу в зависимости от числа голосов, полученных на выборах 18-20 сентября. В коллегиальном органе сообщили, что прошлые владельцы депутатских кресел решили отказаться от работы в региональном парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дмитрий Горицкий Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ / купить фото Денис Ващенко Фото: Пресс-служба Тюменской областной думы Анастасия Шкляр Фото: Сайт администрации Лабытнанги Руслан Сабиров (в центре) Фото: Пресс-служба тюменской городской думы Андрей Екимов Фото: Сайт органов МСУ Ханты-Мансийска Следующая фотография 1 / 5 Дмитрий Горицкий Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ / купить фото Денис Ващенко Фото: Пресс-служба Тюменской областной думы Анастасия Шкляр Фото: Сайт администрации Лабытнанги Руслан Сабиров (в центре) Фото: Пресс-служба тюменской городской думы Андрей Екимов Фото: Сайт органов МСУ Ханты-Мансийска

Среди 16 избравшихся кандидатов в составе партсписка «Единой России» по единому округу от мандатов решили отказаться губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель думы ХМАО Борис Хохряков и заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Калиберда. Их места достались:

Члену Совета федерации РФ — представителю законодательной власти Тюменской области Дмитрию Горицкому ;

; Депутату одного созыва, начальнику отдела реализации программ школы «Ямолод» Денису Ващенко ;

; Директору Городского краеведческого музея в Приуральском районе, депутату местной думы Анастасии Шкляр.

От работы в Тюменской областной думе также отказались лидер ЛДПР, руководитель партийной фракции в Госдуме Леонид Слуцкий и депутат нижней палаты российского парламента Владимир Сысоев. Их места перешли:

Депутату гордумы Тюмени, безработному Руслану Сабирову ;

; Депутату думы Ханты-Мансийска, врачу-нейрохирургу Андрею Екимову.

В ходе этого же заседания облизбирком утвердил имена всех 48 депутатов Тюменской областной думы VIII созыва: ими стали 40 представителей от «Единой России» (16 избрались в составе партсписка по единому округу, 20 — по одномандатным округам), по три — от КПРФ и ЛДПР, по одному — от «Новых людей» и «Справедливой России» (все прошли в региональный парламент по партспискам).

В облизбиркоме добавили, что первое организационное заседание новоизбранные депутаты проведут 1 октября.

Голосование на выборах депутатов Тюменской областной думы проходило 18-20 сентября без использования электронного формата. За 126 политиков в одномандатных округах и 231 кандидата в составе партсписков семи партий могли проголосовать 2 713 062 избирателей Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, на 2 009 избирательных участках. По данным регизбиркома, явка в трех регионах «тюменской матрешки» превысила показатель в 64,37%.

По итогам голосования фракция «Единой России» в Тюменской областной думе увеличилась на два депутата, а «Новые люди» впервые получили в региональном парламенте своего представителя. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» лишатся по одному креслу. Примечательно, что справороссы рисковали потерять представительство в регпарламенте — по итогам обработки 73,85% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) список партии набирал всего 3,83%, однако после учета оставшихся 26,15% документов преодолел барьер в 5%. Аналогичная ситуация со «Справедливой Россией» произошла на выборах в думу ХМАО и в Госдуму РФ.

Василий Алексеев