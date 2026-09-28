Первую очередь акватермального комплекса в Ставрополе планируют ввести в 2028 году

Строительство первой очереди акватермального комплекса «Термолэнд — парк Ставрополь» планируют завершить в 2028 году. Об этом сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, к земельному участку под строительство проводят коммуникации.

Ранее администрация Ставрополя сообщала, что в 2026 году начнется реализация инвестпроекта «Семейный городской курорт “Термолэнд — парк Ставрополь”». Объем инвестиций оценивается в 5,6 млрд руб., завершить весь проект планируется в 2035 году.

Помимо акватермального комплекса, курорт будет включать развлекательный центр, гостиницу, спортивные объекты и места питания.

Валерий Климов