Первую очередь акватермального комплекса в Ставрополе планируют ввести в 2028 году
Строительство первой очереди акватермального комплекса «Термолэнд — парк Ставрополь» планируют завершить в 2028 году. Об этом сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко в своем канале в Max.
Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ
Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, к земельному участку под строительство проводят коммуникации.
Ранее администрация Ставрополя сообщала, что в 2026 году начнется реализация инвестпроекта «Семейный городской курорт “Термолэнд — парк Ставрополь”». Объем инвестиций оценивается в 5,6 млрд руб., завершить весь проект планируется в 2035 году.
Помимо акватермального комплекса, курорт будет включать развлекательный центр, гостиницу, спортивные объекты и места питания.