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Первую очередь акватермального комплекса в Ставрополе планируют ввести в 2028 году

Строительство первой очереди акватермального комплекса «Термолэнд — парк Ставрополь» планируют завершить в 2028 году. Об этом сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко в своем канале в Max.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, к земельному участку под строительство проводят коммуникации.

Ранее администрация Ставрополя сообщала, что в 2026 году начнется реализация инвестпроекта «Семейный городской курорт “Термолэнд — парк Ставрополь”». Объем инвестиций оценивается в 5,6 млрд руб., завершить весь проект планируется в 2035 году.

Помимо акватермального комплекса, курорт будет включать развлекательный центр, гостиницу, спортивные объекты и места питания.

Валерий Климов

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