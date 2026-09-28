Долги по осени сбывают

В Ростовской области с торгов реализуют дебиторскую задолженность на общую сумму более 236 млн руб. ООО «Премиум Тула», зарегистрированную в Веселовском районе донского региона. На торги единым лотом выставлены права требования к четырем физлицам. Начальная цена лота составляет 213,2 млн руб. Шаг аукциона — 5% от начальной цены. По мнению опрошенных экспертов, при таких условиях продажи крайне сложно найти покупателя, который должен заплатить почти полную сумму за то, что ему еще только предстоит взыскать.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дебиторскую задолженность компании «Премиум Тула» из Ростовской области на более 236 млн руб. выставили на торги в рамках процедуры банкротства. Начальная цена права требования установлена в размере 213,2 млн руб. Дата проведения торгов назначена на 6 ноября 2026. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

По данным системы портала rusprofile, ООО «Премиум Тула» было зарегистрировано 12 сентября 2007 года в поселке Веселый Веселовского района (Ростовская область). Компания специализируется на выращивании овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. С 2020 года по 2025-й численность сотрудников составляла ноль человек, тогда как еще в 2018-м их было 18. В финансовой отчетности предприятия за 2025 год нет сведений о выручке. Чистый убыток за минувший год вырос на 13% — до 1,1 млн руб.

В июне 2019 года Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о признании ООО «Премиум Тула» банкротом. В отношении компании было открыто конкурсное производство на срок до 1 октября 2026 года.

Согласно сведениям из ЕФРСБ, на торги единым лотом выставлены права требования к четырем физическим лицам: Руслану Исмаилову, Аслану Межиеву, Александру Гладышеву и Кириллу Дроханову. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены, размер задатка — также 5%.

В разговоре с «Ъ-Ростов» эксперты пояснили, что, судя по составу лота, речь идет не об обычной дебиторской задолженности, а о суммах, взысканных с контролирующих должника лиц. Это либо убытки, либо субсидиарная ответственность, присужденные бывшим руководителям и бенефициарам ООО «Премиум-Тула».

Так, управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров заметил, что указанные четыре физлица отвечают, скорее всего, солидарно по одному судебному акту.

«Поэтому дробить требование на части не имеет смысла. Покупатель должен получить возможность взыскивать всю сумму с любого из должников», — пояснил юрист.

По его словам, нынешний этап торгов может оказаться привлекательным для потенциальных покупателей, так как требования к «физлицам с неясной платежеспособностью» на практике продаются за небольшую долю номинала.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков отметил, что у реализации дебиторской задолженности на торгах есть свои сложности. Прежде, чем продавать право требования, его нужно просудить, то есть, получить судебные акты о взыскании, а по четырем гражданам это — четыре самостоятельных процесса, объяснил эксперт.

Но если часть должников затем ушла в собственное банкротство, то добавляются споры о включении требований в их реестры. На это накладываются обычные, особенно для крупных дел, обстоятельства: обособленные споры, доходящие до кассации, смена арбитражных управляющих, разногласия по положению о порядке продажи и т. д., и т. п.», — уверен господин Пермяков.



Он добавил, что вероятным сценарием торгов станет продажа путем публичного предложения. Найти покупателя при таких условиях крайне сложно, ведь он должен заплатить почти полную сумму за то, что ему еще только предстоит взыскать. «Поэтому наиболее вероятно, что и повторные торги будут признаны несостоявшимися, после чего лот уйдет на продажу путем публичного предложения с последовательным снижением цены», — спрогнозировал эксперт.

Константин Соловьев