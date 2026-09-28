В КЧР у бывшего вице-премьера правительства изъято имущество на 307 млн рублей

Вступило в законную силу решение суда по иску прокурора Карачаево-Черкесской Республики об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя председателя правительства республики, приобретенного на неподтвержденные доходы. Соответствующее решение оставила в силе судебная коллегия Верховного суда КЧР, отклонив апелляционную жалобу.

Как следует из материалов дела, в период прохождения государственной службы в органах власти Карачаево-Черкесии с 2015 по 2025 годы фигурант приобрел высоколиквидные объекты недвижимости и транспортные средства на общую сумму свыше 307 млн руб. Регистрация прав на имущество осуществлялась на близких родственников и иных аффилированных лиц. Законность происхождения доходов, за счёт которых совершались сделки, подтверждена не была.

Решение Черкесского городского суда, вынесенное ранее по иску прокурора региона, обращает указанные доходы и имущество в собственность государства.

Мария Хоперская