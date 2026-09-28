На Ставрополье за восемь месяцев в бюджет поступило 240,6 млрд рублей налогов

За январь—август 2026 года в бюджетную систему РФ от налогоплательщиков Ставропольского края поступило 240,561 млрд рублей — на 25,764 млрд рублей, или 12%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на заседании Общественного совета при УФНС по Ставропольскому краю сообщила руководитель управления Елена Афонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В консолидированный бюджет РФ поступило 162,751 млрд рублей против 143,459 млрд рублей годом ранее. Рост составил 19,292 млрд рублей, или 13%. В федеральный бюджет перечислено 60,403 млрд рублей против 44,093 млрд рублей годом ранее — на 16,310 млрд рублей, или 37%, больше.

В консолидированный бюджет Ставропольского края, включая местные бюджеты, поступило 102,348 млрд рублей против 99,366 млрд рублей за восемь месяцев 2025 года. Прирост составил 2,982 млрд рублей, или 3%.

Страховые взносы выросли на 6,472 млрд рублей, или 9%, до 77,810 млрд рублей с 71,338 млрд рублей годом ранее.

По словам Елены Афониной, положительная динамика сложилась по всем уровням бюджетной системы. При этом наиболее сложным для исполнения в течение года оставался консолидированный бюджет края: динамика поступлений менялась от месяца к месяцу, а на восьмом месяце вышла в небольшой плюс.

Август и сентябрь глава УФНС назвала периодом активной работы с Минфином: в это время прогнозируются доходы на последующие годы, которые должны стать основой принимаемых бюджетов. УФНС уже направило прогноз муниципалитетам по налогам, зачисляемым в их бюджеты.

По итогам 2026 года налоговая служба ожидает поступления в консолидированный бюджет края в размере 166 млрд рублей — примерно на 6% больше, чем годом ранее. Окончательный прогноз будет уточнен после получения данных за девять месяцев.

При прогнозировании УФНС учитывает предоставленные отдельным категориям налогоплательщиков отсрочки и рассрочки по налоговым платежам. Елена Афонина отметила, что, согласно постановлению Правительства РФ от 25.08.2026 № 1074, они предоставлялись автоматически, без необходимости подачи плательщиками отдельных заявлений. Выпадающие доходы налоговая служба учитывает при прогнозировании поступлений.

Одним из резервов увеличения налоговых поступлений глава УФНС назвала НДФЛ. Служба использует автоматизированные инструменты для выявления резервов собираемости и передает данные межведомственной комиссии при правительстве Ставропольского края.

Кроме того, ФНС продолжает работу по легализации отдельных сегментов рынка. После мероприятий по «обелению» сферы такси налоговая служба запустила эксперимент в сфере предоставления персонала. В нем крупные заказчики, в том числе ритейлеры, получают от кадровых компаний данные о привлеченных работниках и объеме выполненной ими работы, рассчитывают соответствующую налоговую составляющую и перечисляют ее на единый налоговый счет исполнителя. Декларирование при этом остается обязанностью самого заказчика. В дальнейшем ФНС планирует распространить этот подход и на другие отрасли.

Еще одно направление контрольно-аналитической работы — выявление площадок, которые, по словам руководителя УФНС, генерируют «бумажный НДС» и формируют незаконные вычеты для выгодоприобретателей. ФНС совместно с ФСБ и МВД уже отработала несколько таких площадок. Налоговая служба готовит материалы для силовых ведомств и одновременно работает с компаниями, которые пользовались выявленными схемами. Работа ведется в том числе с налогоплательщиками из других регионов. Цель такой работы – устранение нарушений, исполнение налогового законодательства пользователями площадок и созданий равной, конкурентной среды.

Роман Лаврухин