Чем известно издательство Individuum

28 сентября главный редактор российского издательства Individuum Алексей Киселев сообщил о его закрытии. В начале года прекратило работу подразделение Individuum — Popcorn books. Чем известны издательства и какие книги они выпускали — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @individuumbooks Фото: @individuumbooks

Издательство Individuum основано в Москве в 2015 году медиапродюсером, бывшим шеф-редактором студии Rambler & Co Алексеем Докучаевым (признан Минюстом РФ иноагентом) и кинопродюсером Михаилом Врубелем. Изначально партнеры планировали выпускать книги о медиа и кино, но в итоге тематику расширили. Издательство специализировалось на жанре нон-фикшен. Первой изданной книгой была документальная работа журналиста Романа Супера (признан Минюстом РФ иноагентом) «Одной крови. Любовь сильнее смерти», рассказывающая о болезни его жены, борьбе с раком и системе здравоохранения в России.

Нон-фикшен — жанр нехудожественной литературы, в основе которого лежат реальные факты, события, биографии и научные знания. В таких книгах, как правило, нет вымышленных персонажей или сюжетных линий, придуманных автором. На сайте Individuum сообщалось, что издательство публикует книги людей, «чья точка зрения помогает переосмыслить вещи, считающиеся незыблемыми».

Помимо нон-фикшен Individuum издавало биографии, научно-популярную и современную российскую и переводную литературу. К примеру, в 2020 году выпустило первый перевод на русский язык книги Джона Херси «Хиросима», рассказывающей про жителей города, переживших ядерную атаку, а в 2021-м — дебютный роман Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

В 2017 году ирландская компания Bookmate Limited (признана Минюстом РФ иноагентом) приобрела 51% акций Individuum. После сделки компании основали бренд Popcorn Books, под которым начали развивать направление молодежной литературы. В 2018 году должность главного редактора Individuum занял журналист Феликс Сандалов (признан Минюстом РФ иноагентом).

В 2021 году Popcorn Books выпустило роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой (признаны Минюстом РФ иноагентами) «Лето в пионерском галстуке», ставший самым продаваемым в денежном выражении произведением художественной литературы в первой половине 2022 года. Роман сняли с продажи после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).

В августе 2022 года Алексей Докучаев (признан Минюстом РФ иноагентом) и Bookmate Limited (признан Минюстом РФ иноагентом) продали доли в Individuum и Popcorn Books совладельцу «Читай-город — Буквоед» Денису Котову. В 2023-м контрольный пакет акций перешел издательству «Эксмо». Комментируя сделку, эксперты отмечали, что «Эксмо» в первую очередь мог заинтересовать портфель книг Individuum, который не только действительно интересует читателей, но и вызывает широкий отклик у медиа. В 2024-м главредом Individuum стал драматург Алексей Киселев, отдельное юрлицо Individuum было ликвидировано, собственный интернет-магазин «Киоск» закрыт.

В мае 2025 года исполнительный директор Individuum Дмитрий Протопопов и еще двое сотрудников «Эксмо» Артем Вахляев и Павел Иванов были отправлены под домашний арест по делу о продаже книг, тематика которых связана с ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Все трое признали вину, заключив досудебные соглашения. В сентябре того же года господина Протопопова внесли в список террористов и экстремистов, а в августе 2026 приговорили к четырем годам условно. В рамках соглашения он дал показания на гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева.

За 11 лет работы издательство Individuum издало около 100 книг, в том числе: