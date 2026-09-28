Издательство Individuum объявило о закрытии

Главный редактор Individuum Алексей Киселев сообщил о закрытии издательства. Книги, над которыми оно работало, планируют выпустить в других издательствах. Причины такого решения господин Киселев не привел, но назвал его «пренеприятным».

«В работе над книгами мы нередко обсуждали с авторами, как выстроить финал... И вот таким получился финал истории издательства Individuum. Как выразился бы великий поэт Александр Введенский, — внезапным, но не неожиданным»,— написал господин Киселев в Telegram.

Издательство Individuum было создано в 2015 году, оно проработало 11 лет. Контрольный пакет акций издательства принадлежит «Эксмо». В мае 2025 года исполнительный директор Individuum Дмитрий Протопопов был отправлен под домашний арест по делу о продаже книг, тематика которых связана с ЛГБТ («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). Вместе с ним арестовали еще двух сотрудников издательства — Артема Вахляева и Павла Иванова. В отношении них возбуждено дело об организации деятельности экстремистской организации (ч. 3 ст. 282.2 УК). Росфинмониторинг включил Дмитрия Протопопова в перечень террористов и экстремистов. В январе 2026-го прекратило работу подразделение Individuum — издательство Popcorn books. По версии следствия, в книгах издательства обнаружили признаки пропаганды ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ).

Подробности — в материале «Ъ» «Издателя сдали в особом порядке».