Издательство Popcorn Books объявило о закрытии

Издательство подростковой (young-adult) литературы Popcorn Books, входящее в холдинг «Эксмо», закрывается. Об этом ообщили в пресс-службе компании.

«Если хотя бы одна из наших книг останется у вас на полке, в памяти или в сердце, все было не зря»,— указано в сообщении Popcorn Books. На сайте издательства также размещена информация, что рукописи к рассмотрению больше не принимают. Причины закрытия не раскрываются.

Книжное издательство работало в России с 2018 года. Ассортимент Popcorn Books охватывал художественную литературу, посвященную темам самоидентичности, расизма, феминизма, ментального здоровья. Среди авторов — как зарубежные, так и российские писатели.

В мае 2025 года троих сотрудников издательств Individuum и Popcorn Books обвинили в организации, вовлечении или участии в экстремистской организации с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 282.2 УК) и отправили под домашний арест. В сентябре их внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По данным следствия, с ноября 2023-го по сентябрь 2024 года сотрудники «Индивидуум принт» печатали и продавали книги, пропагандирующие ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено).

Среди изъятой по время обысков литературы, по словам источника РБК, были книги Popcorn Books, в том числе «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой (объявлены иноагентами).