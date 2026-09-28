В Сочи в суд передали дело о гибели туристки в пещере «Пасть Дракона»

Следственный отдел по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летней местной жительницы. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), и причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, вечером 4 апреля 2026 года обвиняемая, выступая в качестве гида-проводника туристической группы, организовала пеший маршрут в пещеру «Пасть Дракона» в Адлерском районе Сочи. При этом она не имела соответствующей лицензии и сертифицированного оборудования для спелеологического туризма. В качестве помощника фигурантка привлекла свою 24-летнюю знакомую. Во время экскурсии обвиняемая не обеспечила безопасность спуска девушки к водопаду, в результате чего та упала и скончалась.

В ходе следствия обвиняемая признала вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская