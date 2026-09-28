В аэропорту Сочи задержаны около 40 рейсов после снятия ограничений

В аэропорту Сочи задержаны 37 рейсов. Ограничения на полеты отменены около 15:20 мск. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Временные ограничения вводились на прием и выпуск воздушных судов. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.

На вылет задерживаются 16 рейсов. Самолеты должны направиться в Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Самару, Москву, Саратов, Тель-Авив, Новосибирск, Тюмень, Пермь, Омск и Уфу.

На прилет задержан 21 рейс. Самолеты должны прибыть из Перми, Новосибирска, Уфы, Омска, Тбилиси, Минеральных Вод, Москвы, Стамбула, Батуми, Екатеринбурга, Челябинска, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Салехарда и Саратова. Отменен один рейс в Уфу.

Пассажиров просят следить за информацией о статусе своего рейса, поступающей от авиаперевозчиков, по контактам, указанным в бронировании. Также необходимо слушать аудиообъявления в терминале аэропорта.

Алина Зорина