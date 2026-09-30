Натурально красиво и дорого

В Краснодарском крае, Крыму и Ростовской области косметику и парфюмерию производят 245 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Локальные производители делают ставку на местные природные ресурсы для создания ингредиентов своей продукции. Эксперты уверены, что, несмотря на снижение покупательной способности и, как результат, падение спроса на косметику и парфюмерию, интерес к натуральной продукции будет устойчивым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производители Юга России уверены, что тренд на экологичность будет только укрепляться, и наращивают объемы производства

Фото: Компания «Крымская Роза» Производители Юга России уверены, что тренд на экологичность будет только укрепляться, и наращивают объемы производства

Фото: Компания «Крымская Роза»

По данным на 1 августа 2026 года, в Краснодарском крае косметику и парфюмерию производят 133 юридических лица и индивидуальных предпринимателя (ИП) (на 7% меньше, чем в начале года), в Крыму — 58 (на одну компанию больше, чем в январе 2026 года), в Ростовской области — 54 (–5,3%). За год на Кубани количество таких предприятий сократилось на восемь участников рынка, а в республике и на Дону, напротив, увеличилось на два и четыре соответственно. Об этом Guide рассказали аналитики «Контур.Фокуса».

С региональным характером

Южные производители косметики и парфюмерии при создании своей продукции активно используют локальные ресурсы, а некоторые имеют собственные научные лаборатории. Так, на стыке биотехнологии, косметологии и регенеративной медицины работает в Ростове-на-Дону производитель космецевтики Re Derma Lab (ООО «МЕД ДК»). Компания запатентовала собственную технологию получения стандартизированной ДНК из молок осетровых рыб.

«При этом сырье мы получаем из рыбоводческого хозяйства Краснодарского края. Для меня здесь особенно важен сам принцип: мы не просто используем природное сырье, а превращаем региональный биоресурс в высокотехнологичный продукт с высокой добавленной стоимостью»,— подчеркивает основатель, СЕО биотех-компании Re Derma Lab, научный руководитель R&D Анна Феоктистова.

Основу уходовой косметики «Крымской Розы» составляют ингредиенты, полученные в результате переработки эфиромасличных культур (розы, лаванды, календулы, шалфея и других), выращенных собственными силами, а также приобретенных у крымских фермеров. Доля натуральных ингредиентов в составе каждого продукта, по словам коммерческого директора «Крымской Розы» Александра Гладуна, превышает 90%. При создании формул косметики компания полностью заменила воду гидролатом розы.

Пчелиный воск, вода из горных рек, морская вода, водоросли, сквалан, растительные масла и экстракты, настои трав, маклюра и другие природные компоненты входят в состав косметических средств краснодарского бренда «Фабрика здоровья Бизорюк» (ООО «Солнце»). «Краснодарский край и Кавказ обладают уникальной природной базой. Регионы богаты ароматными травами, цветами, фруктами, ягодами, растительными маслами, а также морскими компонентами. Такое разнообразие дает нам возможность производить косметику с ярко выраженным региональным характером»,— говорит генеральный директор ООО «Солнце» Евгений Федоров.

При создании «Анапской косметики» (ООО «ФитСтайл Эко») используют виноградную косточку, масло виноградной косточки, абрикоса, персика и миндаля, экстракты вина и кубанских растений. «Я не люблю называть побочные продукты виноделия отходами — для нас это полноценное сырье для косметической, пищевой и фармацевтической промышленности»,— отмечает генеральный директор ООО «ФитСтайл Эко» Анастасия Вдовина.

«Локальная составляющая — часть самой идентичности нашего продукта. В основе многих разработок — природные ресурсы региона и компоненты, связанные с черноморским побережьем и Кавказом. Используем минеральные компоненты, растительные экстракты, в том числе зеленый чай, а также современные активы: алоэ вера, морские компоненты, экстракты икры, планктона, жемчуга и другие ингредиенты»,— рассказывает основатель производственной компании Matsesta (Сочи) Александр Каримов.

Производители косметики и парфюмерии на юге России Крым — В министерстве промышленности и торговли Крыма среди крупных предприятий региональной отрасли отметили АО «Комбинат "Крымская Роза"» (Симферопольский район, с. Чайкино), АО «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод» (Алушта), ООО «Мануфактура "Дом природы"» (Симферополь), ООО «Тиара» (Бахчисарайский район, с. Красный Мак) и ООО «НПФ "Царство ароматов"» (Судак). Кубань — В Краснодарском крае основной объем отгрузки косметики, парфюмерии и моющих средств, по данным министерства промышленной политики региона, обеспечивают АО «Аванта», ООО «Меридиан», ООО «Сила гор» («Краснополянская косметика»), ООО «Фитстайл Эко» («Анапская косметика»), ООО «Флореаль», ООО «Солнце», ИП Михеева О. (Lima), ИП Каримова Т. («Мацеста»), ИП Мазанов А. («Lia Lab»). Ростовская область — В министерстве промышленности и энергетики Ростовской области среди местных брендов парфюмерных и косметических средств назвали Re Derma Lab, Skinside (ИП Феоктистова А.), DemIRra (ИП Демяхина И.), Dzen Slavny Dom (ИП Рылова М.). «Одним из ведущих производителей уходовой косметики для лица, тела, волос и парфюмерных средств является ООО "ЭКТ". В 2026 году в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром-2026" между правительством Ростовской области и компанией подписано соглашение о создании в Азове производственного комплекса по выпуску парфюмерно-косметологической продукции»,— добавили в ведомстве.

Экологичность в тренде

В современных экономических условиях спрос на косметику и парфюмерию падает. По данным аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», количество покупок таких товаров в январе—июне 2026 года сократилось в Ростовской области на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а в Краснодарском крае — на 9%. Участники рынка связывают отрицательную динамику с падением покупательной способности, а также снижением объемов турпотока в южные регионы из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов и топливного кризиса.

При этом локальные производители уверены, что тренд на экологичность будет только укрепляться (а значит, спрос на натуральную косметику и парфюмерию сохранится), и наращивают объемы производства. Так, о положительной динамике отгрузки продукции в 2026 году в сравнении с аналогичным периодом 2025 года заявили в компаниях «Солнце» и «ФитСтайл Эко».

ООО «МЕД ДК» в январе—августе увеличило отгрузку на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По наблюдениям Анны Феоктистовой, интерес к экокосметике растет. «При этом потребителю уже недостаточно просто увидеть на упаковке слово "натуральный", особенно если мы говорим о профессиональной косметике. Человек хочет понимать: что это за ингредиент, откуда он получен, насколько он безопасен, стабилен и, главное,— какой результат он дает»,— отмечает эксперт.

Она считает, что будущее не за противопоставлением натурального синтетическому, а за биотехнологическим подходом к природным ресурсам. «Например, мы используем биологическое сырье осетровых рыб, но затем применяем технологии выделения и стандартизации активных компонентов. В результате получаем не просто природный ингредиент, а воспроизводимую биотехнологическую субстанцию. В нашем случае молекула стандартизирована по размеру и исследована на безопасность. И вот это, на мой взгляд, гораздо более перспективный путь для отрасли: природа дает нам уникальный материал, а биотехнология позволяет сделать его предсказуемым, безопасным и технологичным»,— рассказывает Анна Феоктистова.

Наличие натуральных ингредиентов в косметике, их процент определяет статус продукции, считает Александр Гладун. Он уточняет, что 100% натуральный состав для промышленного производства косметики невозможен. «Если состав полностью натурален, то такой продукт должен храниться при строгом соблюдении температурного режима и срок его годности не превышает две недели. После вскрытия упаковки натуральный продукт нужно использовать в течение трех дней. Такая косметика на рынке, безусловно, есть, но в магазине вы ее не купите. Ее делают, например, в дорогих спа-салонах, косметологических клиниках»,— рассказывает коммерческий директор «Крымской Розы».

Наличие натуральных ингредиентов в косметике все заметнее влияет на выбор покупателей, утверждает Евгений Федоров. По его наблюдениям, люди стали внимательнее читать составы, интересоваться происхождением сырья и выбирать продукты с понятной концепцией. «Усилению этого тренда способствуют рост интереса к осознанному уходу, доступность информации о составах и желание поддерживать отечественных и региональных производителей. Большое значение имеют прозрачность производства, прослеживаемость происхождения сырья и понятное объяснение роли каждого компонента в рецептуре»,— отмечает генеральный директор ООО «Солнце».

Покупатель хочет понимать, за что платит, поэтому натуральное и локальное сырье становится конкурентным преимуществом, добавляет Александр Каримов. Производственной компании Matsesta в январе—августе 2026 удалось удвоить объемы производства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. «Один из основных драйверов — рост узнаваемости бренда. Мы активно инвестируем в маркетинг, медийность и развитие дистрибуции»,— поясняет основатель компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Южные компании в производстве косметики и парфюмерии используют пчелиный воск, морскую воду, водоросли, растительные масла и экстракты, настои трав и другие природные компоненты

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Южные компании в производстве косметики и парфюмерии используют пчелиный воск, морскую воду, водоросли, растительные масла и экстракты, настои трав и другие природные компоненты

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Главное — выделиться

Эксперты говорят, что работа с натуральными ингредиентами имеет свои сложности. «Их свойства могут зависеть от сезона, места произрастания, погоды и конкретного урожая. Производителю необходимо обеспечивать стабильность цвета, аромата, текстуры и качества каждой партии, проводить дополнительный входной, лабораторный и микробиологический контроль. Развитию направления также мешают ограниченные объемы отдельных видов сырья, колебания закупочных цен. Трудности возникают в постоянном поиске лучших компонентов для создания полезного продукта. Это бесконечная работа с травниками, а специалистов в данном направлении крайне мало»,— объясняет Евгений Федоров

По его словам, натуральные ингредиенты, как правило, повышают себестоимость продукции. В нее входят не только стоимость самого сырья, но и его сбор, обработка, правильное хранение, транспортировка, испытания и разработка устойчивой рецептуры. В парфюмерии особенно дорогими могут быть натуральные эфирные масла, абсолюты и цветочные экстракты.

«Поэтому использование природных компонентов не всегда означает высокую рентабельность. С другой стороны, такие ингредиенты помогают производителю выделиться, сформировать доверие к бренду и повысить число повторных покупок. При грамотной организации производства, увеличении объемов и долгосрочной работе с поставщиками натуральное направление может быть устойчивым и экономически эффективным»,— утверждает эксперт.

Использование натуральных ингредиентов в производстве — это, безусловно, недешевое удовольствие, подтверждает Александр Гладун. «Например, для того чтобы получить 1 кг розового масла, необходимо собрать до 5 т лепестков розы. Причем собирать ее нужно только вручную, всего две недели в году и ранним утром, когда содержание эфирного масла в лепестках максимально высоко. Лепесток надо сразу же переработать. Естественно, натуральное розовое масло — это в итоге очень дорогой продукт. И так происходит с каждым натуральным ингредиентом»,— поясняет эксперт.

По его словам, применение натуральных составляющих может как снижать рентабельность бизнеса, так и увеличивать ее. «Если не вести диалог с потребителем, не доносить до него всю необходимую информацию о качестве и ценности продукта, то установить достойную цену за товар не получится, соответственно, маржа упадет»,— констатирует Александр Гладун.

Использование качественного природного сырья может увеличивать себестоимость, говорит Анна Феоктистова. «Необходимо обеспечить его очистку, стандартизацию, контроль качества и стабильность. Но если в результате мы получаем уникальный актив с доказанной эффективностью, это уже не просто затраты — это инвестиция в конкурентоспособность продукта»,— уверена эксперт.

Она считает, что отечественным производителям необходимо переходить от импортозамещения к созданию собственных технологий. «Произвести косметический продукт в России — это еще не технологическая независимость. Настоящая независимость начинается тогда, когда у компании есть собственные разработки, активные субстанции, технологии производства и научная база»,— отмечает Анна Феоктистова.

Другая проблема — стоимость и доступность инноваций. Разработка новой биотехнологической субстанции — это годы исследований, оборудование, специалисты, контроль качества. Поэтому, по мнению эксперта, отрасли нужны инвестиции именно в R&D (направление деятельности бизнеса, связанное с исследованиями и разработкой новых продуктов, технологий, решений) и технологическую инфраструктуру, а не только в маркетинг готового продукта.

«Я убеждена, что в России есть все возможности создавать продукты мирового уровня. У нас есть сильная научная школа, биологические ресурсы и специалисты. Наша задача — научиться объединять это в полноценные технологические цепочки и доводить разработку от идеи и лаборатории до промышленного продукта и международного рынка. Для меня отечественная косметическая отрасль будущего — это не копирование зарубежных формул. Это собственные субстанции, собственные технологии и использование российских биоресурсов для создания продуктов, которые могут конкурировать уже не только на российском, но и на мировом рынке»,— резюмировала Анна Феоктистова.

Маргарита Синкевич