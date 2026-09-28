В Дагестане три села остались без газа из-за ДТП

Подачу газа временно приостановили в трех селах Дагестана из-за повреждений надземных газопроводов. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

В Дербентском районе газопровод среднего давления диаметром 108 мм повредили в результате ДТП в селе Оборона страны. Из-за аварии без газоснабжения остались Оборона страны и Юный пахарь. В зоне отключения находятся 350 частных домов.

В Хасавюртовском районе газопровод высокого давления второй категории диаметром 159 мм повредили во время работ по очистке территории от ила после затопления. В результате без газа осталось село Чагаротар.

Завершить аварийно-восстановительные работы на обоих газопроводах планируется к 18:00 28 сентября.

Валерий Климов