В Кисловодске на сутки ограничат подачу воды из-за ремонта гидроузла

Подачу воды более чем 10 тыс. абонентов Кисловодска и его пригородов ограничат 1 октября из-за ремонтных работ на Эшкаконском гидроузле в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает пресс-служба «Ставрополькрайводоканала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Ограничение начнется в 8:00 1 октября. Завершить ремонт, заполнить резервуары чистой водой и восстановить необходимое давление в городской сети планируется к 23:50 2 октября. Таким образом, работы и восстановление системы займут около 40 часов.

В зону ограничения водоснабжения попадут также 23 санатория в курортной части Кисловодска. Для жителей и организаций организуют подвоз воды автоцистернами по заявкам.

Эшкаконский гидроузел является единственным источником питьевого водоснабжения более чем для 130 тыс. жителей Ставропольского края, включая Кисловодск, а также более 30 тыс. жителей Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Вода поступает в населенные пункты по двум магистральным водопроводам, эксплуатируемым с 1954 и 1981 годов.

В 2023–2025 годах из-за аварий на объектах гидроузла подача воды жителям Кисловодска и части Предгорного округа уже приостанавливалась. Реконструкция Эшкаконского гидроузла запланирована на 2026–2028 годы.

Валерий Климов