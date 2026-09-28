На Эльбрусе утилизировать строительный мусор начнут в 2027 году

Накопившийся на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии строительный мусор, образовавшийся в результате реализации крупных инфраструктурных объектов, начнут утилизировать в 2027 году. Об этом ТАСС сообщили в институте развития «Кавказ. РФ».

«На Эльбрусе есть большие объекты, которые строятся. Существует и так называемый строительный мусор, он неподъемный, разного типа. У нас есть своя программа, рабочие инструменты, и этот мусор будем утилизировать в 2027 году, когда строек будет меньше», — рассказал заместитель гендиректора института развития «Кавказ.РФ» Хиса Беккаев.

По словам господина Беккаева, экологическая культура отдыхающих на курорте «Эльбрус» за последние годы заметно выросла. «Я вижу, что 95% отдыхающих — сознательные туристы, группы. Они практически спускают свой мусор ежедневно. Мы его забираем и дальше отправляем на специальные полигоны», — добавил он.

Мария Хоперская