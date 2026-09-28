Ростов вошел в число регионов с максимальным падением выручки девелоперов

Ростов-на-Дону оказался среди городов, где ситуация с продажами на рынке первичной недвижимости складывается наиболее неблагоприятно. Падение выручки застройщиков здесь прогнозируется на уровне 21–35% даже при позитивном сценарии, следует из расчетов аналитического центра «Движение.ру», основанных на данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

При негативном развитии событий регион останется в этой группе, к которой дополнительно присоединятся Уфа и Омск. Вместе с Ростовом-на-Дону в списке наиболее пострадавших — Москва, Краснодар, Тюмень и Новосибирск.

В целом по российскому рынку совокупная выручка девелоперов от реализации жилых помещений по договорам долевого участия в 2026 году составит 4,2–4,4 трлн руб. — более чем на 1 трлн руб. ниже показателя 2025 года, когда застройщики установили исторический рекорд, выручив 5,4 трлн руб. Падение продаж в номинальном выражении год к году составит 19–23%. С учётом инфляции сокращение в реальном выражении достигнет трети и более.

Выручка по итогам 2026 года станет минимальной за последние четыре года. Ниже она была только в 2022 году — 3,24 трлн руб.

Для сравнения, падение выручки не более чем на 10% при позитивном сценарии ожидается в Омске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани и Волгограде. Рост номинальной выручки в этом случае покажут три города из 17 рассмотренных — Пермь, Красноярск и Челябинск. Согласно негативному сценарию, снижение менее чем на 10% прогнозируется только в Перми, в Красноярске динамика будет нулевой, а единственным городом с ростом выручки станет Челябинск.

Мария Хоперская