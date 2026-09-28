Больница скорой помощи Ростова планирует закупить топливо на 62,9 млн рублей

Городская больница скорой медицинской помощи в Ростове-на-Дону объявила тендер на поставку топлива. Начальная цена контракта составляет более 62,9 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Финансирование предусмотрено на 2027 год. Закупка включает четыре позиции. Бензин автомобильный с октановым числом не ниже 92 и 95 экологического класса К5 — 300 тыс. литров по цене 80,03 рубля за литр на общую сумму 24 млн руб. Бензин с октановым числом не ниже 95 и 98 того же экологического класса — 2,4 тыс. литров по 84,24 рубля за литр на сумму 202 тыс. руб.

Помимо бензина, БСМП планирует приобрести дизельное топливо экологического класса К5. Летнее дизельное топливо сорта не ниже C — 300 тыс. литров по 88,25 рубля за литр на сумму 26,4 млн руб. Зимнее дизельное топливо — 150 тыс. литров по 81,58 рубля за литр на сумму 12,2 млн руб.

Константин Соловьев