Дело о мошенничестве с землей в Архызе на 862 млн рублей направили в суд

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи жителей Карачаево-Черкесии, обвиняемых в мошенничестве с земельными участками в курортной зоне Архыза на 862 млн руб. Об этом сообщило Главное управление Генпрокуратуры по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.

По версии следствия, в 2020–2021 годах обвиняемые с использованием подложных документов и в нарушение установленного порядка незаконно приобрели право собственности на земельные участки в курортной зоне поселка Архыз Зеленчукского района. Ущерб государству оценен в 862 млн руб.

Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, с использованием служебного положения, в особо крупном размере».

В целях обеспечения возмещения ущерба суд наложил арест на имущество обвиняемых стоимостью более 32 млн руб., а также на земельные участки стоимостью 862 млн руб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Черкесский городской суд.

Наталья Белоштейн